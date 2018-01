premium

ABN AMRO breidt proef met betaalring uit

Gisteren, 19:55

AMSTERDAM (AFN) - ABN AMRO breidt zijn test met betalen via 'wearables' uit. De bank laat vijfhonderd klanten contactloos betalen met ringen, horloges of armbanden waarin een betaalchip is verwerkt. ABN AMRO is naar eigen zeggen de eerste bank ter wereld die wearables direct aan betaalrekeningen koppelt.