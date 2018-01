ABN AMRO opnieuw getroffen door DDoS-aanval

Bij een DDoS-aanval wordt een internetsite bestookt met grote hoeveelheden dataverkeer zodat de server overbelast raakt en de website moeilijk of helemaal niet te bereiken is. Klanten konden hierdoor moeilijk of niet gebruik maken van diensten zoals internetbankieren, mobiel bankieren en iDeal.

De eerste aanval op de bank speelde zaterdagavond. Volgens een woordvoerder begon die aanval rond 20.00 uur en duurde tot na middernacht. Zondagochtend meldde de bank dat het euvel was verholpen, maar omstreeks het middaguur deden zich opnieuw problemen voor. Rond 14.00 uur was de aanval weer voorbij.

Detailhandel Nederland heeft in reactie op de storingen laten weten zich steeds meer zorgen te maken om de stabiliteit en betrouwbaarheid van het betalingsverkeer. ,,Het aantal storingen - klein en groot - de afgelopen drie maanden loopt in de dubbele cijfers en dat is ernstig'', aldus de winkeliersorganisatie die vindt dat het onderwerp hoger op de agenda moet komen bij zowel banken als de politiek.

Cyberaanvallen, zoals die op ABN AMRO, zijn voor banken tegenwoordig aan de orde van de dag. Dat zei president Klaas Knot van De Nederlandsche Bank (DNB) zondag in het tv-programma Buitenhof. Volgens hem vindt er op de website van DNB zelf bijvoorbeeld vrijwel elke seconde wel zo'n aanval plaats.

,,Dat is de realiteit anno 2018'', aldus Knot die sprak van een ,,serieuze zaak''. De toezichthouder is hierover ook met banken in gesprek, om ervoor te zorgen dat die hun systemen na zo'n aanval snel weer in de lucht hebben. Knot kon nog niet zeggen wie de DDoS-aanval op ABN AMRO heeft veroorzaakt.