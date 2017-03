Fietsenmaker Accell mikt op stevige groei

Accell stelde vrijdag dat de omzet in de komende vijf jaar moet groeien naar 1,5 miljard euro, nadat afgelopen jaar voor het eerst de grens van 1 miljard euro werd geslecht. Om die sterke groei te bewerkstelligen richt het bedrijf zich vooral op duurdere modellen, zoals elektrische fietsen en 'connected bikes', die allerlei opties bieden voor het bijhouden van prestaties, diefstalpreventie en navigatie.

Accell zag de verkoop van elektrische fietsen vorig jaar met een derde groeien, waardoor e-bikes nu goed zijn voor ruim 40 procent van de totale omzet. Vooral in Duitsland zijn de moderne fietsen gewild, maar ook in de Verenigde Staten werden goede zaken gedaan.

Internet

Niet alleen de omzet moet omhoog, ook de winstgevendheid moet verbeteren. Accell mikt op een brutowinstmarge (ebit) van 8 procent over vijf jaar. Die marge bleef in 2016 stabiel op ruim 6 procent. De nettowinst was met 32 miljoen euro in 2016 ook even hoog als een jaar eerder.

De winst werd vorig jaar gedrukt door de lagere marges bij de verkoop van oudere fietscollecties. Verder kampte Accell met negatieve wisselkoerseffecten en het faillissement van twee grote sportketens in de VS. Accell ziet in hun ondergang een bevestiging van de groeiende rol van internet bij de fietsenverkoop. Daarom zal dat kanaal de komende jaren een grotere rol gaan spelen in het beleid van het bedrijf.

Nieuwe leiding

De nieuwe strategie moet worden gerealiseerd onder een nieuwe leiding van het bedrijf. Topman René Takens maakte vorige maand bekend dat hij eind april vertrekt. De zoektocht naar een opvolger loopt nog, in de tussentijd ligt de leiding in handen van financieel directeur Hielke Sybesma en de andere leden van het bestuur.

Accell meldde verder dat een nieuwe kredietovereenkomst is gesloten, ter waarde van 375 miljoen euro voor minimaal vijf jaar. Die biedt ook een optie op een extra bedrag van 150 miljoen euro voor toekomstige acquisities.