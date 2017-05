Accell stelt omwisselverhouding dividend vast

De omwisselverhouding is gebaseerd op de gemiddelde beurskoers van Accell tussen 2 en 15 mei. Accell bood aandeelhouders onlangs de keuze tussen dividend in contanten dan wel in aandelen. Uiteindelijk kozen aandeelhouders die 64 procent van het totale uitstaande aandelenkapitaal vertegenwoordigen voor stockdividend. Gebaseerd op de omwisselverhouding zal het totaal aantal uitstaande gewone aandelen met 399.871 stuks toenemen tot 26.255.179.