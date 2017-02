'Aegon presteert beter dan verwacht'

Aegon profiteerde onder meer van lagere claims, kostenbesparingen en het oplopen van de rente. KBW merkt op dat de cijfers ook een ,,licht geruststellende'' boodschap uitzenden met betrekking tot de activiteiten van het concern in de Verenigde Staten.

Het dividend is verder in lijn met de verwachtingen, aldus de analisten. Aegon heeft voor 2016 een slotdividend vastgesteld van 0,13 euro per aandeel.

Voor KBC zijn de sterke vierdekwartaalcijfers van de verzekeraar tevens reden om het koersdoel aan te passen, van 3,80 euro tot 5,20 euro. KBC handhaaft wel zijn hold-advies voor het aandeel. Aegon was vrijdagmorgen de sterkste stijger in de AEX. Het aandeel noteerde rond 9.15 uur 3,4 procent hoger op 5,44 euro.