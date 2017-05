Het gaat om de zogenoemde payout annuities en de Bank-Owned en Corporate-Owned Life Insurance activiteiten van Aegon. Volgens de overeenkomst herverzekeren dochterondernemingen van het Amerikaanse Aegon-onderdeel Transamerica voor 14 miljard dollar aan verplichtingen aan bedrijven van Wilton Re.

De verkoop is in lijn met de strategische doelstelling om het kapitaal voor activiteiten in afbouw te verminderen. Door de transactie en de daarmee samenhangende managementingrepen wordt ongeveer 700 miljoen dollar aan kapitaal vrijgemaakt in 2017.

Groepssolvabiliteit

De transactie moet komende zomer worden afgerond. Topman Alex Wynaendts gaf aan tevreden te zijn met deze overeenkomst en stelde dat het versneld vrijmaken van het kapitaal voor deze activiteiten in lijn is met de strategie en de financiële flexibiliteit van het concern zal vergroten. Volgens Aegon zal de groepssolvabiliteit als gevolg van deze maatregelen met 6 procentpunt verbeteren in de tweede helft van dit jaar.

Aegon verwacht dat het kapitaal dat jaarlijks gegenereerd wordt met de activiteiten in de VS na de transactie afneemt met 30 miljoen dollar. De activiteiten worden als 'run-off businesses' gerapporteerd en daarom niet meegenomen in het onderliggend resultaat. Aegon verwacht dat de herverzekeringstransactie tot een boekverlies van ongeveer 300 miljoen dollar leidt, wat komt te vallen onder de post 'overige lasten'.