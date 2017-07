Nieuw directielid Knab

Beursagenda donderdag



06:30

NL: Inflatie



08:00

Duitsland: fabrieksorders



14:15

VS: ADP Banenrapport



14:30

VS: Wekelijkse werkloosheidsuitkeringen, bouwvergunningen



15:45

VS: PMI Diensten



16:00

VS: Ondernemersvertrouwen (ISM)



17:00

Wekelijkse olievoorraden