'Meer winst voor Aegon'

De marktvorsers kijken vooral naar het verbeteren van de solvabiliteitsratio van de Nederlandse tak. Die blijft tot nu toe achter bij die van het concern als geheel. Volgens analisten van ING is een Solvency II-ratio van meer dan 160 procent comfortabel, maar zit de Nederlandse tak daar nog zo'n 20 procentpunt onder.

Ook bij de levensverzekeringentak moet de kapitaalbuffer worden opgebouwd. In totaal is daar zo'n 1,2 miljard voor nodig, verwacht ING. Hun collega's van KBC Securities schatten het benodigde bedrag iets lager in op 1 miljard. Dat bedrag komt deels uit de kas van de holding.

Kapitaalbuffer

Aegon zal die kapitaalbuffer de komende tijd vergroten zonder te hoeven snoeien in de dividenduitkering. Er is al een bedrag van 800 à 900 miljoen vrijgemaakt dat als kapitaalinjectie kan dienen, stellen ING-analisten.

De recente daling van de dollar kan de resultaten in de Verenigde Staten enigszins drukken.