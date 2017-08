Aegon verkoopt adviesgroep Unirobe Meeùs

De transactie zal volgens Aegon leiden tot een toename van het zogenoemde Solvency II kapitaal van circa 225 miljoen euro. De solvabiliteitsratio van Aegon Nederland zal met circa 6 procentpunt verbeteren, zo schat Aegon in.

De verkoop van het onderdeel is nog wel afhankelijk van de goedkeuring van ondernemingsraden en de toezichthouder. Aegon verwacht de deal in het vierde kwartaal van dit jaar af te ronden. De deal zal uiteindelijk leiden tot een boekwinst van circa 180 miljoen euro. Verder zal het onderliggend resultaat voor belastingen circa 20 miljoen lager uitvallen nadat de transactie is afgerond.