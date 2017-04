ABN AMRO sponsort tot 2020 de jeugdafdeling, de vrouwenelftallen en de zaterdagamateurs. De bank is sinds 2015 'Partner van de Toekomst' en blijft in die hoedanigheid betrokken bij evenementen, toernooien en projecten van de jeugdopleiding. Eerder meldde De Telegraaf al dat met het contract een bedrag van drie miljoen euro per jaar gemoeid is.

De bank was vanaf 1991 zeventien jaar lang hoofdsponsor van de Amsterdamse club en werd subsponsor, toen vanaf 2008 Aegon op het Ajax-shirt prijkte.