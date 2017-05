Bertrand Traoré was de uitblinker van Ajax met twee doelpunten en een assist. Hij kopte Ajax in de 24e minuut op voorsprong en bereidde negen minuten later ook de 2-0 van Kasper Dolberg voor. Ajax kwam na 49 minuten zelfs op 3-0, toen Amin Younes via zijn tegenstander Nicolas Nkoulou raak schoot.

In de 66e minuut zorgde Mathieu Valbuena voor het belangrijke doelpunt van Olympique Lyon in een uitwedstrijd. Vijf minuten later herstelde Traoré de marge van drie doelpunten weer.