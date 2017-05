Onana verlengt tot medio 2021 bij Ajax

Onana stapte in 2015 over van de jeugdopleiding van FC Barcelona naar Ajax. Hij debuteerde op 20 augustus 2016 in de Amsterdamse hoofdmacht in de verloren thuiswedstrijd tegen Willem II (1-2). De atletische keeper groeide in het afgelopen seizoen uit tot een vaste waarde onder trainer Peter Bosz. Mede daardoor besloot huurling Tim Krul tussentijds naar AZ te vertrekken.

Onana speelde tot dusver 44 officiële wedstrijden voor de Amsterdammers. ,,Ik voel me thuis bij Ajax en in Nederland. Nu wil ik mooie prijzen winnen met deze club'', liet de jonge Afrikaan dinsdag weten.

Vorige week liet directeur Edwin van der Sar zich in Lyon al positief uit over een nieuw contract voor Onana. ,,Hij kan heel snel uit zijn doel komen. Hij is krachtig en explosief. We zijn heel blij met hem en ik denk dat hij ook gelukkig is bij Ajax'', zei de ex-goalie.