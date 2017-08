Sánchez voor recordbedrag naar Spurs

Sánchez mag zich nu de duurste speler noemen die de eredivisie heeft verlaten. Ajax nam de centrale verdediger vorig jaar voor 5 miljoen over van Atlético Nacional. De leiding van de club uit Amsterdam weigerde vorige week nog een bod van 40 miljoen op de Colombiaan, tot grote onvrede van Sánchez die niet in actie kwam tegen Heracles Almelo en Rosenborg BK. Hij liet weten niet meer gemotiveerd te zijn.

,,Ik wil de trainer, het management, de spelers en supporters van Ajax erg bedanken'', zei Sánchez op de website van zijn nieuwe club. ,,Dit is voor mij een mooie stap om mezelf verder te ontwikkelen. Ik ben erg blij dat ik ga tekenen bij zo'n grote club als Tottenham Hotspur. Ik kijk ernaar uit om met trainer Mauricio Pochettino en mijn nieuwe teamgenoten te mogen werken.''

Gesloten

Ajax zal deze maand verder geen spelers meer verkopen, beloofde directeur spelerszaken Marc Overmars. ,,Wij hebben gezamenlijk besloten dat voor ons de transferperiode, wat betreft uitgaande transfers, nu gesloten is. Wij laten niemand meer gaan.''

Ajax verkocht eerder deze zomer al Davy Klaassen (27 miljoen), Jaïro Riedewald (9 miljoen) en Kenny Tete (5 miljoen). De club spekte de clubkas zo al voor ruim 80 miljoen euro. De club gaf vooralsnog slechts 4 miljoen euro uit voor Luis Manuel Orejuela en Benjamin van Leer. Klaas-Jan Huntelaar kwam transfervrij naar Amsterdam.

Overmars liet donderdag voor de verloren wedstrijd tegen Rosenborg in de play-offs van de Europa League al weten dat hij een vervanger voor Sánchez heeft klaarstaan. Hij sluit niet uit dat er nog meer verdedigers bij komen. ,,Maar ik wil me niet op aantallen vastpinnen'', zei de voormalige buitenspeler, die ook aan versterkingen in andere linies werkt. ,,Misschien komt er nog wel een verrassing bij.''