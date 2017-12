Trainer Ten Hag tekent voor 2,5 jaar bij Ajax

Ten Hag is op hoofdlijnen akkoord met Ajax over een contract. De trainer uit Haaksbergen wordt vermoedelijk volgende week gepresenteerd, kort voor vertrek naar het trainingskamp in Portugal.

Ten Hag kwam als voetballer uit voor FC Twente, De Graafschap, RKC Waalwijk en FC Utrecht. Na zijn actieve carrière ging de Tukker verder als hoofd van de jeugdopleiding in Enschede. Tussen 2009 en 2012 werkte hij als assistent-trainer bij PSV. Ten Hag promoveerde in 2013 met Go Ahead Eagles naar de eredivisie en nam daarna het tweede elftal van Bayern München onder zijn hoede. Sinds 2015 werkte hij bij FC Utrecht.

Ajax hoopt Alfred Schreuder als assistent van Ten Hag te kunnen aanstellen. De Amsterdamse club heeft echter nog geen akkoord met de Duitse club TSG 1899 Hoffenheim over een afkoopsom voor Schreuder, die nog tot medio 2019 vastligt als rechterhand van Julian Nagelsmann.