'Korter kwartaal drukt omzet Ahold Delhaize'

29 min geleden

AMSTERDAM (AFN) - De omzet van Ahold Delhaize over het vierde kwartaal van 2016 is waarschijnlijk lager uitgevallen dan een jaar eerder. Dat voorspellen analisten door de bank genomen in een vooruitblik op de kwartaalcijfers die het Nederlands-Belgische supermarktconcern donderdag presenteert.