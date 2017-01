'VS helpt Ahold Delhaize vooruit'

Het Nederlands-Belgische supermarktbedrijf boekte vorig kwartaal een iets hogere omzet dan verwacht, vooral omdat de ontwikkelingen in de VS meevielen. Volgens KBC kan dat de zorgen over de positie van het fusiebedrijf in zijn grootste markt verlichten. In België vielen de verkopen wel wat tegen, aldus KBC.

KBC handhaafde zijn koopadvies voor het aandeel Ahold Delhaize. Dat stond donderdag kort na de opening 3,2 procent in de plus op 20,15 euro. Daarmee voerde het bedrijf de licht positieve AEX-index aan.