'Winstgroei voor Ahold Delhaize'

De analisten voorzien in doorsnee een nettowinst van 384,7 miljoen euro voor Ahold Delhaize over de laatste drie maanden van 2016. Een kwartaal eerder werd een winst van 236 miljoen euro gemeld. Dat was de eerste periode waarover de resultaten van het vorig jaar gevormde fusiebedrijf als één geheel werden bekendgemaakt.

Ahold Delhaize meldde vorige maand al dat de voor wisselkoerseffecten en verschillen in aantal koopdagen gecorrigeerde omzet in het vierde kwartaal van 2016 met 3 procent groeide, naar 15,5 miljard euro. In heel 2016 wist Ahold Delhaize de omzet met ruim 3 procent op te voeren, naar 62,3 miljard euro.

Lichte verbetering

Het concern hield bij de presentatie van deze resultaten vast aan zijn verwachtingen voor de financiële resultaten van het afgelopen jaar. Daarbij wordt onder meer gerekend op een lichte verbetering van de operationele winstmarge ten opzichte van 2015.

De door Bloomberg geraadpleegde analisten verwachten gemiddeld dat Ahold Delhaize 2016 heeft afgesloten met een nettowinst van 1,5 miljard euro.

De cijfers van 2015 zijn in de vergelijkingen aangepast om de gevolgen van de in juli 2016 afgeronde fusie tussen Ahold en Delhaize te kunnen aangeven.