Ahold Delhaize uit Bel20

Het Nederlands-Belgische supermarktbedrijf wordt evenmin opgenomen in een van de andere indices van Euronext in Brussel, de Bel Mid en de Bel Small. Het wel in de Amsterdamse AEX-index opgenomen fusiebedrijf voldoet daarvoor niet meer aan de regels.

Een van de regels voor opname in de Bel20 schrijft voor dat minstens 15 procent van het personeel van een bedrijf in België moet werken. Bij fusiebedrijf Ahold Delhaize is dit niet het geval.

Het supermarktconcern zei tegen de Belgische krant De Tijd dat het vertrek uit de Bel20 wordt betreurd. ,,We behouden onze dubbele notering aan zowel Euronext Amsterdam als Euronext Brussel'', stelde het bedrijf ,,Onze relatie met de Belgische kapitaalmarkt blijft onveranderd.'' De uitsluiting uit de hoofdindex kan de koers van het aandeel mogelijk wat onder druk zetten, als beleggers die hun portefeuille aanpassen aan de samenstelling van de Bel20 hun aandelen verkopen.

De eveneens in Amsterdam genoteerde roestvrijstaalproducent Aperam wordt vanaf 20 maart opgenomen in de Brusselse hoofdindex. Het voormalige dochterbedrijf van ArcelorMittal maakt momenteel geen deel uit van de indices in de Belgische hoofdstad.