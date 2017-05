Sainsbury houdt winstdaling beperkt

Sainsbury zag zijn brutowinst in het gebroken boekjaar dat eindigde op 11 maart uitkomen op 581 miljoen pond (688 miljoen euro). Dat betekende een daling van 1 procent ten opzichte van een jaar eerder en het is iets meer dan waar analisten in doorsnee op hadden gerekend.

De omzet ging verder met bijna 13 procent omhoog tot ruim 29 miljard pond. De opbrengsten kwamen zoveel hoger uit als gevolg van de overname van winkelketen Argos. Op vergelijkbare basis liepen de verkopen juist 0,6 procent terug.