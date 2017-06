De groei in mei was daarmee sterker dan gemiddeld over de eerste vijf maanden van het jaar. In die periode steeg de omzet met 1,8 procent ten opzichte van de vergelijkbare periode vorig jaar, tot 14,2 miljard euro. Ook die stijging was vooral te danken aan een forse toename van het gemiddelde bedrag per kassabon. Dat kwam uit op 23,46 euro, tegen 22,51 euro in de eerste vijf maanden van 2016.