Het aandeel Ahold Delhaize, dat twee derde van zijn omzet in de VS haalt, vloog meteen naar beneden. Van de stabiele koers van rond de €20, waar Ahold Delhaize al een jaar op zit, is nu nog €17 van over.

Amazon wordt nu de concurrent van Ahold Delhaize met de aankoop van de Amerikaanse luxe supermarktketen, die veel biologisch voedsel verkoopt. Het is de grootste deal ooit voor Amazon en een opvallende stap omdat ze van online nu een zeer opvallende stap zetten richting bakstenen winkels.

De deal is $13,7 miljard waard, €12,3 miljard. Amazon biedt een premie van 27%. Naast Ahold gingen ook andere Amerikaanse en Europese supermarktketens onderuit. Zo verloor Wal-Mart bijna 7% en Kroger ruim 14%.