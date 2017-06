Barclays verwacht overnamestrijd om Whole Foods

De analisten hebben het koersdoel van Whole Foods verhoogd tot 14% boven het uitgebrachte bod van Amazon van $42 per aandeel met een ‘overwogen’-advies vanwege de verwachting dat er nog meer kapers op de kust zullen komen.

Whole Foods richt zich vooral op biologische en gezonde voeding, heeft ruim 460 filialen in de Verenigde Staten, Canada en Groot-Brittannië. Er werken circa 87.000 mensen en de keten is goed voor een jaaromzet van 16 miljard dollar.

De koers van Whole Foods steeg maandag rond 16.45 uur met 1,5% tot $43,44.