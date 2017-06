Val Ahold treft kleine belegger

Dinsdag ging er nog eens 2,3% van de koers af. Sinds donderdag is het aandeel 17% in waarde gezakt.

Door zijn jarenlange status als defensief groeiaandeel, is Ahold Delhaize geliefd bij particuliere beleggers. De supermarktketen heeft bij BinckBank afgelopen jaar zelfs aan populariteit gewonnen en is daar nu qua belegd vermogen het vijfde fonds in omvang.

Bij DeGiro staat Ahold Delhaize qua belegd vermogen zelfs op de vierde plek. 12% van zijn Nederlandse klanten heeft aandelen van de supermarktketen.

De meesten van de tienduizenden particuliere beleggers in Ahold Delhaize houden het hoofd koel. Zij kopen zelfs eerder bij dan dat ze verkopen, stellen DeGiro en BinckBank.

Volgens analist Corné van Zeijl van vermogensbeheerder Actiam is het in dit soort situaties ook onverstandig om te verkopen. „Het verleden wijst dit uit. Het is ook nog maar de vraag of het Amerikaanse Whole Foods met de prijzen gaat stunten na de overname door Amazon. Dat past niet bij het concept. Ik betwijfel voorts of online bestellingen van boodschappen een vlucht gaan nemen, omdat het om bederfelijke goederen gaat die je het liefst eerst ziet alvorens te kopen.”