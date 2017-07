De supermarkten van Géant in Frankrijk, goed voor circa de helft van de totale omzet, toonden verbetering. Daarnaast wist Casino robuust te presteren in het door een harde recessie getroffen Brazilië.

Casino behaalde in het afgelopen kwartaal een omzet van bijna 9,3 miljard euro. Dat is bijna 8 procent meer dan in dezelfde periode een jaar eerder. De autonome omzetgroei bedroeg 3,3 procent. Dat is meer dan de 9,1 miljard euro die analisten in doorsnee voorspelden.