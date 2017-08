Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Commissaris Stahl weg bij Ahold Delhaize

53 min geleden

ZAANDAM (AFN) - Commissaris Jack Stahl van Ahold Delhaize treedt af vanwege andere zakelijke verplichtingen in de Verenigde Staten. Stahl was voorzitter van de Audit, Finance and Risk Committee van het supermarktconcern.