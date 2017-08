Amazon gaat prijzen Whole Foods verlagen

Amazon kreeg woensdag groen licht voor de overname. Het techbedrijf betaalt bijna 14 miljard dollar voor Whole Foods. Het koopt de keten om snel stappen te zetten in het fysieke winkellandschap. Whole Foods richt zich vooral op biologische en gezonde voeding en heeft ruim 460 filialen in de Verenigde Staten, Canada en Groot-Brittannië.

Waar het Whole Foods nooit lukte om met prijzen te stunten, moet onder meer de technologie van Amazon daarin uitkomst gaan bieden. Onder meer logistiek denkt Amazon stappen te kunnen zetten. Ook wil Amazon producten van Whole Foods via zijn website gaan verkopen.

Kluisjes

Verder zal Amazon speciale kluisjes in sommige filialen van Whole Foods plaatsen. Daar kunnen klanten de spullen die ze hebben besteld via de website van Amazon laten bezorgen. Ook producten die geruild moeten worden, kunnen in die kluisjes worden gelegd.

Kenners spreken van stevige en bovenal snelle stappen van Amazon. De aankondiging van de webwinkel zette donderdag de koersen van andere supermarktketens in de VS onder druk. De supermarktbranche in de VS, waar ook Ahold Delhaize actief is, kenmerkt zich door stevige concurrentie.