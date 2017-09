'Carrefour in trek door geruchten Amazon'

Volgens het zakenblad Valeurs Actuelles wordt op de financiële markten al sinds de zomer gefluisterd dat Amazon naar een overname van Carrefour kijkt als mogelijkheid om vaster voet aan de grond te krijgen in Europa. Zo'n stap zou volgens kenners die het tijdschrift bevraagd heeft, zeker niet onlogisch zijn.

Amazon baarde eerder al opzien door in eigen land de winkelketen Whole Foods in te lijven en direct de prijzen van veel producten fiks te verlagen. Dat zorgde voor veel deining in de Amerikaanse detailhandel, die toch al gebukt ging onder zware concurrentie. Ahold Delhaize haalt het leeuwendeel van zijn omzet uit de Verenigde Staten.

Amazon en Google

Internetgiganten als Amazon en Google staan in de gunst van beleggers en beschikken over diepe zakken, in tegenstelling tot veel traditionele winkelbedrijven die het met schamele marges moeten stellen. Stenen winkels zijn wereldwijd evenwel nog altijd goed voor 90 procent van de totale winkelverkopen. Wanneer alleen naar voedingsmiddelen wordt gekeken is dat zelfs meer dan 95 procent.

Het kan volgens analisten dan ook niet verbazen dat grote onlineverkopers aan overnames denken. Daarbij speelt overigens meer dan alleen het enorme omzetpotentieel een rol. Fysieke winkels vormen ook een welkome uitbreiding van hun distributienetwerk.