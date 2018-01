Sterke kerstverkopen voor Ahold Delhaize

De Nederlandse tak, waar behalve Albert Heijn ook de drogisterijen van Etos, slijterijketen Gall & Gall en webwinkel Bol.com toe behoren, was goed voor een totale omzet van 3,7 miljard euro. De groei was daarmee sterker dan eerder in het jaar. Over heel 2017 namen de verkopen in Nederland met 4,6 procent toe tot 13,1 miljard euro.

Albert Heijn liet weten dat dankzij die groei het marktaandeel vorig jaar iets verder is opgelopen, van 35,2 naar een recordniveau van 35,3 procent. De supermarktketen baseert zich op cijfers van onderzoeksbureau Nielsen.

Ahold USA

De Amerikaanse onderdelen lieten in het vierde kwartaal een meer bescheiden groei zien. Bij Ahold USA nam de omzet, exclusief brandstofverkopen, op vergelijkbare basis met 0,6 procent toe. Delhaize America deed het wat beter met een groei van 1,5 procent. De gerapporteerde omzet in de Verenigde Staten daalde wel met 7,5 procent tot 9,2 miljard euro. Dat komt vooral door de zwakkere dollar.

In België kwamen de verkopen met 1,3 miljard euro uit rond hetzelfde niveau als een jaar eerder. Het bedrijf is daar druk bezig zijn Delhaize-winkels te moderniseren in de hoop dat daardoor ook de financiële prestaties beter worden. De supermarktketens in Centraal- en Zuidoost-Europa lieten een plusje zien van 0,3 procent.

Winstmarge

De totale omzet in het vierde kwartaal kwam uit op 15,8 miljard euro, wat neerkomt op een daling van 3,6 procent. Afgezien van wisselkoerseffecten was evenwel sprake van een groei van 1,6 procent. De onlineverkopen namen met ruim 23 procent toe, en waren over heel 2017 goed voor 2,8 miljard euro.

Op basis van voorlopige cijfers schat Ahold Delhaize de onderliggende winstmarge over heel 2017 op 3,9 procent. Daarbij komt de vrije kasstroom aanmerkelijk hoger uit dan verwacht. Dat komt onder meer door lager dan geraamde investeringen en hogere dividenden uit joint ventures. De volledige jaarcijfers worden eind februari gepubliceerd.