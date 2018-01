premium

Staking houdt Carrefour-winkels België dicht

1 uur geleden

EVERE (AFN) - Het personeel van 27 Belgische Carrefour-supermarkten staakt vrijdag, waardoor de winkels dicht blijven. Onder de gesloten winkels zijn veel zogeheten hypermarkten waarvan de Franse keten er in België twee wil sluiten. Het merendeel van de gesloten winkels bevindt zich in Brussel en Wallonië, in Vlaanderen is alleen de hypermarkt in Genk dicht.