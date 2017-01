premium

'Fusie Lufthansa en Etihad op tafel'

23 min geleden

FRANKFURT (AFN) - Lufthansa stond dinsdag in de schijnwerpers op de beurs in Frankfurt. Volgens de Italiaanse krant Il Messagero is de Arabische branchegenoot Etihad bereid een belang van 30 tot 40 procent te nemen in de Duitse luchtvaartgroep. Er zou zelfs worden gesproken over een fusie.