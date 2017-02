Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Cabinepersoneel Air France hekelt plan topman

34 min geleden

PARIJS (AFN) - Het cabinepersoneel van Air France heeft geen goed woord over voor een plan van topman Jean-Marc Janaillac om een deel van de vloot onder te brengen in een nieuwe dochtermaatschappij met goedkoper personeel. ,,Schandalig'', oordelen de vakbonden SNPNC en UNSA in een gezamenlijke verklaring.