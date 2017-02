Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Air France-KLM: prijsdaling zwakt af

1 uur geleden

PARIJS (AFN) - Air France-KLM heeft de ticketprijzen vorige maand opnieuw zien dalen, maar wel minder sterk dan in de voorgaande maanden het geval was. Dat liet de Frans-Nederlandse luchtvaartgroep woensdag weten bij de publicatie van de vervoersstatistieken over januari.