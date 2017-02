premium

Lufthansa zet stap in pilotenconflict

19 min geleden

FRANKFURT (AFN) - Bij Lufthansa is een stap gezet in het al lang lopende conflict over het salaris van piloten. Een bemiddelaar is met voorstellen gekomen en die zijn door de Duitse luchtvaartmaatschappij geaccepteerd. Pilotenvakbond Vereinigung Cockpit gaat de oplossing nu voorleggen aan zijn leden, waardoor in maart meer duidelijkheid wordt verwacht.