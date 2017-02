Air France KLM zat vanwege een serie problemen al langer in het verdomhoekje vanwege tegenvallende resultaten.

De talloze short posities die de beleggers vooraf gaand aan de kwartaalresultaten vanochtend in namen, rekenend op een nog verder dalende beurskoers, werden op deze handelsdag afgestraft. Ze moeten de aandelen met verlies terugkopen.

Forse stijger

Het aandeel Air France KLM - genoteerd in de AMX-index (-0,3%) - sloot 12,6% hoger bij het beursslot in Amsterdam.

Volgens de website shortsell.nl, die al deze short posities voor Nederlandse aandelen bijhoudt, had 19,02% van alle uitstaande stukken Air France KLM bij beleggers een shortpositie.

De ticketprijzen stonden afgelopen kwartaal minder onder druk dan in het derde kwartaal. Het bedrijf gaf aan dat de druk op de omzet in januari verder is afgezwakt.

Winstgroei

De groep als geheel boekte een operationele winst van €1,05 miljard, een derde meer dan in 2015.

Bovendien bleef een emissie van nieuwe aandelen of een andere vorm van kapitaaluitbreiding uit. Doorgaans is dat het startsein voor een koersdaling.

De Air France KLM-top bleef desondanks voorzichtig over de groeimogelijkheden. De volatiliteit in de markt wordt groot. Zorgen over het verschil aan inkomsten tussen het gezondere KLM en Air France zijn groot in de top.

Uitholling marges

Analisten van Liberum plaatsten vraagtekens bij de versnelling van de capaciteitsgroei die Air France-KLM aankondigde. Die zou kunnen leiden tot uitholling van de marges, zo waarschuwden zij.

Davy (underperform) en RBC (sectorperform) spraken van een veerkrachtig begin van het jaar. ING (hold) wees er op dat Air France-KLM goed was in het genereren van een vrije kasstroom.