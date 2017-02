'KLM niet belemmeren in groei'

De bewindsvrouw had een ontmoeting naar aanleiding van de onlangs gepubliceerde jaarcijfers. Daaruit blijkt dat KLM financieel de kar trekt in de Frans-Nedederlandse luchtvaartcombinatie. Volgens Dijksma was het een “zakelijk gesprek”.

Zorg

De ondernemingsraad van KLM kwam onlangs in een brief in het geweer tegen nieuwe centralisatieplannen binnen de luchtvaartmaatschappij. Eerder zijn er afspraken gemaakt dat de zelfstandige bedrijfsvoering van KLM niet in gevaar zou mogen komen. De hoogste man van de Frans-Nederlandse luchtvaartcombinatie heeft bevestigd niet te zullen toren aan eerder gemaakte afspraken, aldus Dijksma. Die moeten voorkomen dat er vluchten en banen overgeheveld worden. KLM is het afgelopen jaar flink gegroeid, omdat het personeel meer uren is gaan draaien. Bij Air France zijn dit soort afspraken uitgebleven, waardoor het aantal vluchten is gekrompen.

Staking

Air France heeft plan in de maak voor een prijsvechter op intercontinentale afstanden, die als werktitel 'Boost' heeft. Het project dreigt in de kiem te worden gesmoord, omdat de Franse cabinebonden in opstand zijn gekomen. Zij hebben opgeroepen tot een staking en intrekking van het plan, omdat het cabinepersoneel volgens hen de rekening betaalt voor de nieuwe prijsvechter.

Reduceren kosten

"We hebben gesproken over de voortgang van Air France-KLM, met nadruk op de noodzaak van betere resultaten en het reduceren van kosten. KLM mag niet belemmerd worden in zijn groei. Eerder gemaakte afspraken blijven staan”, zegt de bewindsvrouw maandagavond tegen De Telegraaf.