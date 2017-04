Werknemers Alitalia tegen reddingsplan

Vakbonden en management werden het eerder wel eens over het plan waarbij honderden banen verloren zouden gaan. Verder zou personeel, in totaal zo'n 12.500 man, genoegen moeten nemen met een lager salaris. Een eerder plan waarbij 2000 banen zouden verdwijnen stuitte eerder op weerstand van de vakbonden.

Voorafgaand aan de stemming over het nieuwe plan was al gewaarschuwd dat een ,,nee" zou betekenen dat het einde van de maatschappij nabij is. De goedkeuring was onder meer nodig voor de herkapitalisatie van in totaal 2 miljard euro, inclusief 900 miljoen euro aan nieuwe financiering.