Alitalia zet stap richting faillissement

Daardoor is het nu aan de Italiaanse overheid om met een overbruggingskrediet voor de onderneming op de proppen te komen om de vliegtuigen voorlopig in de lucht te houden. In de tussentijd wordt gewerkt aan een oplossing. Dit kan een volledige verkoop van Alitalia betekenen. Mogelijk is de enige uitweg het definitief failliet verklaren van de maatschappij.

Bewindvoerders krijgen de leiding over Alitalia en zullen met een nieuwe strategie komen. Daarbij worden mogelijk onderdelen afgestoten, zal de bedrijfsvoering stevig worden ingeperkt en zullen veel banen verloren gaan. De bedoeling daarbij is om in afgeslankte vorm binnen twee jaar weer zwarte cijfers te schrijven.

Reddingsplan

Vorige week stemden werknemers van Alitalia in meerderheid tegen een reddingsplan waarbij van het personeel onder meer werd gevraag akkoord te gaan met een lager salaris. Ook een banenreductie was onderdeel van dat plan. Verder was goedkeuring nodig voor de herkapitalisatie van in totaal 2 miljard euro, inclusief 900 miljoen euro aan nieuwe financiering.

Grootaandeelhouder Etihad Airways, dat in 2014 een belang van 49 procent in Alitalia kocht, gaf vorige week al aan dat alle opties om tot een oplossing te komen zijn uitgeput. Ook de Italiaanse overheid maakte al bekend geen extra geld meer in de maatschappij te willen pompen.

Alitalia ging in 2008 overigens al eens failliet, maar maakte destijds een doorstart. Een consortium van Italiaanse ondernemingen kocht de levensvatbare onderdelen en voegde deze samen met de tweede Italiaanse luchtvaartmaatschappij Air One.