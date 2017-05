premium

'Uitspraken AF-KLM over markt bemoedigend'

AMSTERDAM (AFN) - Air France-KLM deed donderdag bij de presentatie van de eerstekwartaalcijfers ,,bemoedigende'' uitspraken over de marktontwikkelingen. Die zouden weleens meer aandacht kunnen trekken dan het operationele verlies, dat sterker is opgelopen dan vooraf was gedacht, schrijven analisten van Liberum in een commentaar.