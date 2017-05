premium

Vraag naar vliegtickets blijft sterk toenemen

32 min geleden

GENVE (AFN) - De wereldwijde vraag naar vliegreizen is ook in maart sterk blijven groeien, al was de toename iets minder sterk dan in februari. Dat blijkt uit cijfers die de internationale brancheorganisatie van luchtvaartmaatschappijen IATA donderdag heeft gepubliceerd.