Etihad zet topman per direct aan de kant

Onder het bewind van Hogan, die sinds 2006 de dagelijkse leiding had, maakte Etihad een stormachtige groei door. Met een vloot van ruim 120 vliegtuigen en 26.500 mensen op de loonlijst, en samenwerkingsverbanden met onder meer Air France-KLM, is het een speler van formaat geworden in de internationale luchtvaartsector.

De luchtvaartmaatschappij sneed zich evenwel in de vingers door belangen te nemen in een aantal slecht renderende Europese branchegenoten. Etihad investeerde onder meer in Alitalia, dat er echter niet in slaagde de broodnodige herstructurering door te voeren en inmiddels op weg lijkt naar een faillissement.

Olieprijzen

De samenwerking met deze kleinere luchtvaartmaatschappijen bracht de afgelopen jaren veel extra overstappende passagiers naar Abu Dhabi, de thuisbasis van Etihad. De laatste tijd staan de resultaten evenwel onder druk. De lage olieprijzen trekken een zware wissel op de economie in de Golfregio.

De oliesjeiks die de dienst uitmaken bij de luchtvaartmaatschappij, hebben personeelsdirecteur Ray Gammell per direct belast met de dagelijkse leiding bij Etihad. De Ier werkt sinds 2009 bij het bedrijf en zat daarvoor bij onder meer Royal Bank of Scotland en chipfabrikant Intel.