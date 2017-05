De goedkopere zustermaatschappij moet Air France helpen marktaandeel terug te winnen op routes waar de concurrentie van prijsvechters en rivalen uit het Midden-Oosten het zwaarst is. Het wordt geen prijsvechter, maar door de inzet van goedkoper cabinepersoneel kunnen tickets wel tegen scherpere prijzen worden aangeboden.

De eerste vluchten dit najaar zullen nog beperkt blijven tot Europa. Vanaf volgend jaar zomer staan ook vluchten naar verdere bestemmingen op de planning. Het personeel van Air France is tot dusver erg sceptisch over het project, dat de codenaam Boost draagt. Het is nog maar de vraag of het bedrijf de steun krijgt van de piloten, die het plan kunnen maken of breken.

Peter Hartman

De vliegers van Air France blijven zich beklagen dat de groei binnen de groep de laatste jaren, tegen eerdere afspraken in, onevenwichtig is verdeeld. Dankzij kostenbesparingen hebben KLM en Transavia de ruimte om hun vloot, vluchtaanbod en routenetwerk gestaag uit te breiden. Air France maakt op zijn best pas op de plaats. Maar in dat laatste moet het Boost-project nu juist verandering brengen, benadrukte Janaillac dinsdag opnieuw.

Bij de aandeelhoudersvergadering nam voormalig KLM-topman Peter Hartman afscheid. Hij was sinds hij het stokje in 2013 overdroeg aan Camiel Eurlings niet-uitvoerend bestuurder bij Air France-KLM. Zijn plek in de raad van bestuur is overgenomen door Leni Boeren, die gewerkt heeft voor onder meer Rabobank, Robeco en Euronext.