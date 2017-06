KLM breidt de dienstverlening via sociale media uit

“We willen weten waar onze doelgroep is. Daarom willen we meer platformen bieden voor de klant”, zegt topman Pieter Elbers van KLM tegen De Telegraaf. Sinds een jaar is het al mogelijk om instapkaarten via facebook te ontvangen. Het platform is nu goed is voor 15% van het totale aantal online instapkaarten.

De uitdaging voor luchtvaartmaatschappijen is om de klanten naar zich toe te krijgen, waar zij vroeger vaak naar de website gingen. Dit is geen automatisme meer door de sociale media. Veel klantcontact vindt tegenwoordig plaats via twitter of facebook.

KLM heeft wereldwijd 250 man die de klantenservice via social media afhandelen, wekelijks 15.000 zaken. In totaal krijgt KLM 100.000 berichten per week. “We tillen onze dienstverlening naar een hoger niveau”, zegt Elbers.