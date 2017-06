Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

premium

Airbus positiever over toekomstige vraag

34 min geleden

TOULOUSE (AFN) - Luchtvaartmaatschappijen zullen de komende twintig jaar ruim 34.000 nieuwe passagiersvliegtuigen in gebruik nemen, zowel voor uitbreiding als verjonging van hun vloot. Dat staat in de jongste marktprognose van Airbus. De vliegtuigbouwer ziet het daarmee nog wat zonniger in dan een jaar eerder.