Vraag naar vliegreizen blijft sterk stijgen

De groei is daarmee niet zo sterk als in april, toen de vraag een kleine 11 procent hoger lag dan een jaar eerder. Toch spreekt IATA van een ,,solide'' stijging. Ook voor de komende vakantieperiode is de brancheorganisatie optimistisch gestemd. De nog altijd dalende ticketprijzen blijven de vraag stimuleren.

Na de zomerperiode worden de vooruitzichten wel troebeler, waarschuwt topman Alexandre de Juniac. Hij wijst met name op het gevaar van handelsbarrières en inreisbeperkingen. Ook is het maar de vraag of de prijzen nog verder omlaag kunnen, omdat luchtvaartmaatschappijen hun kosten voor onder meer brandstof zien oplopen.