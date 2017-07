Dat blijkt uit een zondag verspreide verklaring van de Keniaanse luchtvaartmaatschappij. Die is zwaar verlieslatend en is nog maar enkele tientallen miljoenen euro's waard op de beurs van Nairobi.

Dreamliners

De maatschappij zag onlangs zijn topman vertrekken in een zweem van corruptie en heeft zwaar te lijden onder de concurrentie van de vliegmaatschappijen uit de Golfregio. De in totaal 45 toestellen, waaronder 7 dreamliners, zitten vaak halfleeg. Over het gebroken boekjaar 2015/2016 werd bijna $250 miljoen verlies gemaakt. Een grote brand op de luchthaven van Nairobi hielp ook niet.

De Keniaanse staat zelf zet $265 miljoen aan schulden om in aandelen en verstrekt een vers krediet van $750 miljoen. Het belang van de staat stijgt daardoor van bijna 29% naar 46,5%.

Parel

Het KLM-belang in de Keniaanse maatschappij - ooit de parel in de kroon van KLM voor de overname door Air France - zal verwateren van 27% naar 13,7%, omdat de Keniaanse staat fors meer bijlegt. KLM is sinds 1999 na de Keniaanse staat de grootste aandeelhouder. Eerder dit jaar stapte KLM-ceo Pieter Elbers wegens tijdgebrek al uit de raad van commissarissen van Kenya Airways.

Kenya Airways zal op 7 augustus een bijzondere aandeelhoudersvergadering houden. Aandeelhouders die verwatering willen voorkomen, kunnen daarna via een nog te volgen claimemissie stukken bijkopen. Kenya Airways wil na de claimemissie zijn schuld bij met name een elftal Keniaanse banken te hebben teruggedrongen van $2,4 miljard naar $0,5 miljard.

KLM steunt naar eigen zeggen de financiële reorganisatie van Kenya Airways, als belangrijke partner op het Afrikaanse netwerk. Dit doet KLM vooral door het gratis beschikbaar stellen van een Heathrow slot, gebruik van verschillende IT systemen en management support. Onder van te voren opgestelde condities wordt ook een bedrag in cash geïnvesteerd. Dit is terug te lezen in de prospectus die gisteren in Kenia openbaar is gemaakt. In totaal draagt KLM zo $76,5 miljoen bij.