Etihad dook in het rood door afschrijvingen

Op vliegtuigen werd in totaal 1,1 miljard dollar afgeschreven. Investeringen in onder meer Alitalia en Air Berlin bleken aan het einde van het jaar 808 miljoen dollar minder waard te zijn. Daarnaast stonden de resultaten ook onder druk door terrorismedreiging. Verder trok de scherpe daling van de olieprijzen een zware wissel op de economie in de Golfregio waardoor de behoefte om te vliegen daar ook minder was.

Etihad is nog altijd op zoek naar een nieuwe topman na het gedwongen vertrek van James Hogan. Sinds zijn vertrek is personeelsdirecteur Ray Gammell op interim-basis belast met de dagelijkse leiding van het bedrijf