Air France-KLM profiteert van ticketherstel

Beursagenda vrijdag



06:30

NL: Producentenprijzen (juni), producentenvertrouwen (juli)



07:00-08:00

Halfjaarcijfers Air France KLM, Euronext, Flow Traders, TMG, Wolters Kluwer



13:00-14:00

VS: Kwartaalcijfers Abbvie, American Airlines, Chevron, Exxon, Merck, Xerox



14:30

VS: Economische groei (tweede kwartaal)



16:00

VS: Consumentenvertrouwen (juli)