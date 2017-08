Meer passagiers op luchthavens Europa

Volgens ACI-directeur Olivier Jankovec gaat het om de sterkste passagiersgroei voor Europese vliegvelden in meer dan tien jaar. De toename is te danken aan het herstel van de luchtvaartsector van de terreurdreiging, een sterke passagiersgroei in Rusland en in mindere mate Turkije plus het aanhoudende economisch herstel.

De ACI meldde dat de sterkste stijgingen voor rekening kwamen van middelgrote luchthavens, waar bijvoorbeeld vaker prijsvechters actief zijn of maatschappijen van buiten de Europese Unie.

Groei

Op Parijs Charles de Gaulle was sprake van een groei van het aantal reizigers met 5,2 procent, op Londen Heathrow met 3,9 procent en op Frankfurt met 4,5 procent. Op de luchthaven Istanbul-Atatürk daalde het aantal passagiers met 1,1 procent.

Bij het Europese vrachtvervoer was in de eerste zes maanden een stijging te zien met 8,7 procent, eveneens geholpen door de verbeterde economische omstandigheden in Europa en wereldwijd. Dat komt neer op de beste prestatie sinds 2010, aldus de ACI.