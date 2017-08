KLM staat hete herfst te wachten

De luchtvaartmaatschappij komt net in financieel rustiger vaarwater. Waar bij zustermaatschappij Air France het potverteren vorig jaar al was begonnen, lijkt nu ook het personeel van KLM klaar voor boter bij de vis.

„Ik ga er vanuit dat na vele jaren pas op de plaats, een structurele loonsverhoging nu op zijn plaats zou zijn. KLM zou daarmee de oproep volgen van president Klaas Knot van De Nederlandsche Bank en minister Dijsselbloem van Financiën om te stoppen met loonmatiging”, zegt voorzitter Bob van der Wal van de Vereniging Hoger KLM Personeel. „Bovendien rechtvaardigen de winstgroei deze inzet.”

Veel KLM-cao’s lopen eind dit jaar af, waardoor er opnieuw onderhandeld moet worden. De KLM-directie wil blijven besparen tot 2020.

Cabinebonden VNC en FNV stelde gisteren een ultimatum aan de KLM-top. Sinds begin november vliegt het cabinepersoneel van KLM op intercontinentale vluchten met één leidinggevende minder.

De cabinebonden eisen dat KLM de maatregel voor 1 september terugdraait, anders volgen er acties. „Dit is een chantagemiddel van de directie om in de cao-onderhandelingen haar veel te hoge bezuinigingsdoelstellingen door te drukken”, zegt een woordvoerder van FNV Cabine.

De directie moet ook opnieuw om de tafel met de piloten. „Na vijf jaar op nullijn, na een meer veel meer uren te vliegen, kan het bijna niet anders dat de piloten met een stevige looneis zullen komen in het najaar”, meldt een bron rondom de pilotenvakbond VNV. Die wil de inzet nog niet officieel bekend maken.

Dit jaar kreeg het personeel in totaal €93 miljoen aan winstuitkering, maar de vakbonden zetten nu in op structurele loonsverhoging. „Het is schandalig dat KLM blijft bezuinigen op personeel met zulke mooie winstcijfers”, zegt FNV-bestuurder Jan van den Brink. De vakbond presenteert vandaag een rapport over de arbeidsomstandigheden bij KLM. „De werkdruk is hoog, het bedrijf moet gaan investeren in het personeel, dat gezorgd heeft voor deze groei.”