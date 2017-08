Top Air Berlin maakt haast met verkoop

premium

Air Berlin maakt haast met verkoop

19 min geleden

BERLIJN (AFN) - De top van Air Berlin heeft haast met het verkopen van de boedel. Topman Thomas Winkelmann zei tegen Bild am Sonntag dat de verkoop uiterlijk in september moet zijn afgerond om er zo zeker van te zijn dat klanten vertrouwen houden in de luchtvaartmaatschappij. Een verkoop aan slechts één partij is uitgesloten doordat de federale overheid daar voor is gaan liggen.